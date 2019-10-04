"تغيرات في الجسد وفيلم تعريفي".. كيف قضى "هزاع المنصوري" رحلته في الفضاء؟

منذ أسبوعين، انطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، بعد فترة ممتدة لعدة أشهر في التدريب الشاق، من ميناء بايكونور الفضائي في دولة كازاخستان عبر مركبة فضاء روسية تحمل اسم" Soyuz-MS 15"، في رحلته الفضائية الأولى.

واستمر المنصوري لمدة 8 أيام في محطة الفضاء الدولية للقيام بتجارب فضاء مع رواد فضاء دوليين أخرين، وانتهى المنصوري من تدريبه الشاق، في شهر سبتمبر الماضي في موسكو.

ويعتبر صعود المنصوري أحد انجازات صناعة الفضاء التي ازدهرت في دبي تحت قيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC)، كما شارك زميله الإماراتي سلطان النيادي، كرائد فضاء احتياطي لهذه المهمة.

وأعلن المنصوري سابقاً، أنه يعمل كمهندس سابق في الجيش الإماراتي، ويحمل شهادة الدكتوراه في منع تسريب المعلومات ويبلغ من العمل 38 عاما.

الصلاة ثم إجراء التجارب

اعتاد "هزاع" منذ وصوله للفضاء أن يبدأ يومه بالصلاة، ويعقب ذلك تسجيل يومياته لمدة 15 دقيقة، ثم يباشر بإجراء التجارب التي حملها معه من مدارس دولة الإمارات ضمن مبادرة "العلوم في الفضاء" التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع شركة "نانو-راكس"، بمشاركة 16 مدرسة من دولة الإمارات.

تزويد المناهج الإماراتية بمواد علمية

ويجري "المنصوري" هذه التجارب على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى، ثم تُرسل النتائج إلى الأرض لمقارنتها مع نتائج التجارب الموازية، التي تم إجراؤها على الأرض، لبناء أساس للمقارنة بين البيئتين المختلفتين، حيث تسهم هذه التجارب في تزويد المناهج الإماراتية بمواد علمية جديدة، تكون نتاج المهمة الأولى المأهولة للإمارات إلى الفضاء.

انفرادات لأول مرة في المنطقة العربية

و تم تنظيم لقاءين مباشرين أحدهما عبر الفيديو والآخر عبر موجات الراديو، بين "المنصوري" وعدد من طلاب المدارس والجمهور من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، وذلك بالتعاون مع وكالة ناسا الأمريكية، وأتيحت للحضور فرصة طرح الأسئلة والتفاعل مع "المنصوري".

وتُعد هذه أول مرة في المنطقة العربية يتواصل فيها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية مع جمهور من المنطقة باللغة العربية.

فيلمًا قصير للتعريف بالمحطة الدولية

وفي المرة الأولى التي يقوم فيها رائد فضاء بتقديم جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية، سجل "المنصوري" فيلماً مدته ساعة يوثق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية ومكوناتها، إضافة إلى الأنشطة التي يقوم بها رواد الفضاء، في حين سجل يومياته لمدة 15 دقيقة.

كما استكمل إجراء التجارب على ديناميات السوائل في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ESA، للتحقق من سلوك السوائل تحت معامل الجاذبية القياسي، ثم قام بعد ذلك بإجراء عدد من التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات.

تكوين الجسم والغدد الصماء

وفي يومه الرابع، شارك المنصوري فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور، حول إجراء دراسة مؤشرات حالة العظام وتكوين الجسم وتنظيم الغدد الصماء لرواد الفضاء، التي يجريها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

أول صورة التقطتها من محطة الفضاء الدولية

كما نشر "المنصوري" عبر حسابه بموقع "تويتر"، أول صورة التقطها من على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها: "وأخيراً أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

اتصالين

أما الخامس نظم مركز محمد بن راشد للفضاء اتصالين مباشرين عبر الفيديو بين "المنصوري" وعدد من طلاب المدارس والجمهور في المركز بدبي، وكان الاتصال الأول بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، وقام هزاع خلاله بعرض كيفية عمل الروبوت Int-Ball على متن محطة الفضاء.

وكان الاتصال الثاني بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، وتسنى للطلاب خلاله توجيه أسئلة لهزاع حول كيفية وصول المياه إلى المحطة؟ وما أجمل شيء بالمحطة؟ ولماذا يتم تدريب رواد الفضاء على جاذبية عالية جداً؟ وما التغيرات التي طرأت على جسمك خلال هذه الرحلة؟ وهل زرت الأجزاء والأقسام المختلفة بالمحطة الدولية؟.

تغييرات أصابت جسده

وفي فيديو جديد لهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وصل إلى المحطة الفضائية الدولية الأسبوع الماضي، أكد أن تغييرات أصابت جسده بعد مرور خمسة أيام على وجوده في الفضاء.

وقال المنصوري، خلال مكالمة عبر الفيديو مع طلاب في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، اليوم "حدث الكثير من التغييرات على جسدي، فقد زاد حجم رأسي بسبب اندفاع السوائل، كما تغيرت حاسة الشم لدي، لكنني بدأت أتكيف وأعتاد على ذلك".

وأضاف رائد الفضاء "سأكون سعيدا بعرض أول فيديو لكم عن المحطة باللغة العربية قريبا"، مشيرا إلى أن "أفضل شيء في المحطة هو انعدام الوزن".

السعودية تدعم الإمارات

وبهذا الصدد، عبرت المملكة العربية السعودية عن فخرها بإنجاز هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة قالت فيها " تشارك المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة، الفخر بإنجاز هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي".

كما نشرت وزارة الخارجية السعودية إنفوغراف يوضح مسار رحلة المنصوري إلى الفضاء.