ضبط 3.947.267 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء، وحتى نهاية يوم الخميس لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة ضبط 3947267 مخالفاً.

وأسفرت الحملات الميدانية عن النتائج التالية:

أولاً

: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 3947267 مخالفاً، منهم 3083103 مخالفين لنظام الإقامة، و607834 مخالفاً لنظام العمل، و256330 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً

: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 67299 شخصاً.

ثالثاً

: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 547697 مخالفاً، وإحالة 501493 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 659063 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 982113 مخالفاً.

تمكنت الحملات الميدانية لوزارة الداخلية، التي انطلقت الأربعاء، حتى نهاية يوم الخميس، من ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة عن ضبط 3.831.081 مخالفاً، منهم (2.991.280) مخالفاً لنظام الإقامة، (589.932) مخالفا لنظام العمل، و(249.869) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود (64.292) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2759) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ (3831081) مخالفًا، منهم (2991280) مخالفًا لنظام الإقامة، و(589932) مخالفًا لنظام العمل، و(249869) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (64929) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2779) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكدت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4509) أشخاص.

وأوضحت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1574) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1535) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (16637) وافدًا مخالفًا، منهم (14263) رجُلًا، و(2374) امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق (533944) مخالفًا، وإحالة (487665) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (637260) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (949563) مخالفًا.

وقد تم انطلاق الحملات الميداينة المشتركة بكافة مناطق المملكة العربية السعودية تحت شعار "وطن لا مخالف"

وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 صفر 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 شوال 1439هـ من أجل ضبط وحصر عدد المخالفات الخاصة بالإقامة بالمملكة والعمل وأمن الحدود أيضاً.

ولقد كشفت هذه الحملات عن توافر أرقام صادمة لعدد المخالفين داخل المملكة ، حيث بلغ المخالفين عدد 1399214 يوجد منهم 111135 مخالفاً لنظام أمن الحدود ، و1050393 مخالفاً لنظام الإقامة ، وبلغ عدد 237686 مخالفاً لنظام العمل بالسعودية ، كما بلغ عدد من تحاول تسسلهم عبر الحدود للدخول للملكة 22314 مخالف من جنسيات مختلفة أغلبهم من اليمن وأثيوبيا والآخرين بلدان آخرى.