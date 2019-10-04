عاجل.. وفاة والد مدرب منتخب مصر

توفي منذ قليل، والد نجم منتخب مصر والأهلي والإسماعيلي السابق، ومدرب المنتخب الوطني في جهاز حسام البدري.

وحرص سيد معوض على نشر صورة له برفقة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلق عليها: " إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي و أغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة و أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن اليه راجعون نسألكم الدعاء".

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل والد مدرب منتخب مصر في جهاز حسام البدري عقب صلاة المغرب من الفيوم.