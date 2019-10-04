مروحيات الجيش الأمريكي تشن حملة مداهمات واعتقالات بدير الزور





شن جيش الاحتلال الأمريكي، اليوم الجمعة، بالتعاون مع تنظيم "قسد"، عمليات مداهمة وإنزالات جوية في مناطق مختلفة من محافظة دير الزور، في حين تابع التنظيم الموالي للجيش الأمريكي حملة الاعتقالات ملاحقا شبان محافظات شرق الفرات لنقلهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.





وأكد مصادر محلية في ريف دير الزور، على أنّ عناصر تنظيم "قسد" وبغطاء من الطيران المروحي الأمريكي، داهموا قرى الزر والطكيحي وجديد العكيدات في الريف الشرقي والشمالي لدير الزور في توقيت متزامن بهدف اعتقال مدنيين من أبناء العشائر العربية.





وأوضحت المصادر، أن تنظيم "قسد" قتل شخصين مجهولي الهوية في قرية الرز، مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الأمريكي، في حين سمع صوت إطلاق نار كثيف قرب بلدية بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون معرفة الأسباب، مع دخول رتل عسكري تابع لـ "قسد" إلى قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.





هذا ونفذ قوّة عسكرية مشتركة من جيش الاحتلال الأمريكي وميليشيات تنظيم "قسد" الموالي لواشنطن، فجر اليوم الجمعة، عملية إنزال جوي في بلدة الطيانة شرقي دير الزور، حيث تمت مداهمة منزل المدعو محمد الفرحان العلي المجول الملقب (أبو قسورة) وهو أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين أبقى عليهم تنظيم "قسد" في المحافظة، حيث تم اعتقاله بعد منع المدنيين من الخروج من منازلهم.





وبالتزامن، أكدت مصادر محلية في ريف دير الزور، على تعرض مبنى "المجلس المدني" التابع لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في قرية الدحلة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، للتدمير بالكامل بعد تفجيره بعبوات ناسفة تمت زراعتها في أنحاء المبنى، دون وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال الجهة المسؤولة عن تفجير المبنى مجهولة.





وكان جيش الاحتلال الأمريكي وتنظيم "قسد" الانفصالي أبقيا على المئات من قياديي وإرهابيي "داعش" بعد إجراء تسويات معهم في مناطق مختلفة من محافظات شرق الفرات، ويشكل هؤلاء بالنسبة للجيش الأمريكي "خزانات معلومات" بشرية لها علاقة بدعم تنظيم "داعش" وتمويله وعلاقاته بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وقد نفذ الطيران المروحي الحربي الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة بالتعاون مع ميليشيات قسد عشرات العمليات والإنزالات الجوية، التي تم من خلالها اعتقال أو تصفية العديد من هؤلاء "الدواعش" بهدف "مسح المعلومات".



