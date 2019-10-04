ميسي يحقق رقم سلبي للغاية مع برشلونة
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:33 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إسبانيةن إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، يقترب من تحقيق رقم سلبي للغاية مع الفريق الكتالوني.
وبحسب ما ذكرته التقارير، فإنه خلال يوم الأحد القادم، سوف يصل ميسي إلى سلسلة تصل إلى 134 يوما بدون التسجيل مع البارسا.
ومن الجدير بالذكر ان الهدف الأخير لليونيل ميسي مع كتيبة البلاوجرانا كان في نهائي كأس الملك، والذي كان يوم 25 مايو.
يذكر ان السلسة القديمة هي 146 يوما بدون تسجيل، من 15 أكتوبر عام 2006 إلى 10 مارس عام 2007، وقتها كسر جفاف التهديف بهاتريك في مرمى ريال مدريد في ملعب كامب نو.
Advertisements
- رقم سلبي لميسي في افتتاحية الليجا
- راكيتيتش يحقق رقم مميز مع برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 20/2/2019.. نجم البرسا يسخر من ريال مدريد
- رقمم تاريخي ينتظر ميسي حال مشاركته أمام رايو فاليكانو
- أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 29 مارس.. بيكيه يهين ريال مدريد وصفقة كبري على أبواب البارسا
- أهم أخبار برشلونة اليوم: بعد ضم جريزمان ميسي يدفع البرسا نحو الصيد الثمين وأول رد من نيمار على انضمامه للبلوجرانا
- أخبار برشلونة اليوم: قنبلة في البرسا بسبب بند رحيل ميسي وصفقة نجم ليفربول تلوح بالأفق وتحديد بدلاء فالفيردي في برشلونة
- أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخطط لخطف بديل ميسي من ريال مدريد وصدمتان في برشلونة بسبب بارتوميو وانشقاق بين نجوم البرسا
- رقم سلبي تاريخي لبرشلونة في غياب ليونيل ميسي
- أخبار برشلونة: الكشف عن حجم إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية وفالفيردي يستقر على تشكيل البرسا بدون ميسي وصدمة كبري
المزيد عن: ميسي برشلونة ارقام ميسي اخبار برشلونةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر