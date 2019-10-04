ميسي يحقق رقم سلبي للغاية مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانيةن إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، يقترب من تحقيق رقم سلبي للغاية مع الفريق الكتالوني.





وبحسب ما ذكرته التقارير، فإنه خلال يوم الأحد القادم، سوف يصل ميسي إلى سلسلة تصل إلى 134 يوما بدون التسجيل مع البارسا.





ومن الجدير بالذكر ان الهدف الأخير لليونيل ميسي مع كتيبة البلاوجرانا كان في نهائي كأس الملك، والذي كان يوم 25 مايو.



