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ميسي يحقق رقم سلبي للغاية مع برشلونة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:33 م
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ميسي يحقق رقم سلبي للغاية مع برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانيةن إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، يقترب من تحقيق رقم سلبي للغاية مع الفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإنه خلال يوم الأحد القادم، سوف يصل ميسي إلى سلسلة تصل إلى 134 يوما بدون التسجيل مع البارسا.

ومن الجدير بالذكر ان الهدف الأخير لليونيل ميسي مع كتيبة البلاوجرانا كان في نهائي كأس الملك، والذي كان يوم 25 مايو.

يذكر ان السلسة القديمة هي 146 يوما بدون تسجيل، من 15 أكتوبر عام 2006 إلى 10 مارس عام 2007، وقتها كسر جفاف التهديف بهاتريك في مرمى ريال مدريد في ملعب كامب نو.
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