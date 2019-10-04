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زيدان يوجه صدمة قوية لجماهير ريال مدريد حول الصفقات القادمة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:26 م
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زيدان يوجه صدمة قوية لجماهير ريال مدريد حول الصفقات القادمة
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن خطته خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وبحسب ما ذكره "بيبي استرادا" ببرنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن زيدان لا يريد اي تعاقد في الانتقالات الشتوية القادمة، على الرغم من تدهور أوضاع الفريق.

يذكر أنه قد نجا فريق ريال مدريد من هزيمة تاريخية في ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام فريق كلوب بروج البلجيكي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دوري الأبطال، ونجح في تسجيل هدفين لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2). 

وتأخر ريال مدريد بهدفين سجلهما دينيس قبل أن يسجل في الشوط الثاني راموس وكاسيميرو ليُنقذ الفريق الملكي نفسه من هزيمة ثانية على التوالي في المجموعة.
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