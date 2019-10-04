"التكامل الاقتصادي والاندماج القاري".. أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

أشاد اليوم "ايفرتون تشيمولرنجى" نائب رئيس مالاوى بما تم حققته الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى من إنجازات وخاصةً تعزيز التكامل الإقليمى بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، بجانب جهود مصر المستمرة في حفظ الأمن والاستقرار فى القارة.

وأوضح اللقاء الذي عقده السفير حسن شوقي سفير مصر لدى مالاوي، أن نائب رئيس مالاوي أعرب عن ثقة بلاده في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مؤكداً على تطلُع مالاوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مُقدماً الشكر لمصر على تقديمها شحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال شهر مايو 2019.

كما أثنى على دور القيادة المصرية في تأمين مساعدات من الاتحاد الأفريقي للدول الثلاث المتضررة من إعصار "إيداي"، معرباً عن امتنانه لما تقدّمه مصر من منح جامعية ودورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية ولدعم الجهود التنموية فى بلاده.

وإنطلاقاً من تلك المناسبة، تستعرض "الفجر"، أبرز الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

التكامل الاقتصادي والاندماج القاري

حققت مصر من خلال رئاستها للأتحاد الأفريقي، التكامل الاقتصادي والاندماج القاري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح القارة الأفريقية، وفي مجال السلم والأمن.

القمم التشاورية في ليبيا والسودان

كما بذلت الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا تجاه القارة الأفريقية في مجالات كثيرة ، ففي النواحي السياسية استضافت مصر القمم التشاورية الخاصة بليبيا والسودان ولقاءات كثيرة ثنائية تمت على أرض مصر.

مبادرة الكشف وعلاج الأفارقة

أما في مجال الصحة داخل أفريقيا، فقد قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة للكشف وعلاج مليون أفريقي من فيروس سي ومراكز غسيل الكلى التي تم إنشاؤها في بعض الدول الأفريقية".

منح دراسية للطلاب الأفارقة

وكان لوزارة التعليم العالي المصرية نشاط كبير في أفريقيا خاصة في مجال المنح الدراسية المقدمة للأفارقة ومجال التدريب ورفع القدرات، ووزارة التجارة والصناعة لها نشاط كبير، وتم عقد فعاليات كثيرة متعلقة بالتجارة المتبادلة والصناعة داخل مصر.

اتفاقية التجارة الحرة

وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة القارية أحد الإنجازات التي تم الوصول إليها في قمة النيجر الأفريقية، وأعلن الرئيس بدء سريانها يوليو الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

مشاريع الربط الكهربائي

ويندرج بقائمة الإنجازات مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا والسودان، ونقل الخبرة المصرية في مجال إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

كما اشتركت وزارة المالية مع الاتحاد الأفريقي في إعادة هيكلة وإصلاح الاتحاد وضبط الإنفاق بالموازنة لصالح الاتحاد.

منتدى أسوان للسلام

وخلال شهر ديسمبر القادم، سيتم عقد منتدى أسوان للسلام ويتناول أهمية السلام والأمن والاستقرار وعملية التنمية المستدامة في القارة الافريقية، كما أن المنتدى سيكون منصة إقليمة وقارية تجمع قادة السياسة والفكرة والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.

ويهدف منتدى السلم والتنمية بأسوان بهدف بحث الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع الأمل في نفوس الشعوب.

مشروع الربط السككي

بجانب أن هناك مشروع الربط السككي الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا وهذا المشروع بطول 11 ألف كيلو متر ويخترق 9 دول من شمال القارة إلى جنوبها وهذا مشروع طموح سيتم متابعته.

ووجه الرئيس السيسي باستمرارية المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة المصرية تجاه القارة الأفريقية، وتوافر آلية لمتابعة تلك الأنشطة وضمان الاستمرارية، وسيكون هناك تنسيق مع الرئاسة القادمة للاتحاد لضمان استمرارية ومتابعة جهود مصر واستثمارها على المستوى الأمثل وسيكون هناك تحرك لمصر داخل الاتحاد الأفريقي لمتابعة تلك الجهود وضمان بلورتها واستمراريتها في المستقبل.