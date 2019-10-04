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بشرى سارة للأهلي قبل مباراة أسوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:28 م
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بشرى سارة للأهلي قبل مباراة أسوان
الاهلي
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محمد الصو
 
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شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، على ملعب أسوان الرياضي، استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري العام.

وعاد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بتدريبات خفيفة في الجيم أمس الخميس، في إطار التدريبات الاستشفائية عقب مباراة الإنتاج الحربي.

وخاض الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على ملعب أسوان في الثالثة عصر اليوم، وهو توقيت المباراة التي من المقرر أن تقام في الثالثة عصر غد السبت.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت الى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان على ملعب الأخير، في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.
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