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مصير ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بين يدي "فالكاو"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:23 م
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مصير ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بين يدي فالكاو
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عمر عبدالعزيز
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مصير ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بين يدي نجم هجوم فريق جلطة سراي التركي، الكولومبي راداميل فالكاو.

وبحسب ما ذكرته "ماركا" الإسبانية، مهاجم غلطة سراي رادميل فالكاو لديه آمال ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بين يديه بعد تعثر الفريق الأبيض في مباراتيه الافتتاحية، تعرض فريق زين الدين زيدان لهزيما أمام باريس سان جيرمان في مباراة الجولة الأولى قبل أن يخسر المزيد من النقاط على أرضه أمام بروج يوم الثلاثاء.

والآن، يواجه ريال مدريد مباريات متتالية ضد غلطة سراي فالكاو، حيث سيسافر أولاً إلى تركيا (22 أكتوبر) قبل استضافة عملاق إسطنبول في البيرنابيو (6 نوفمبر)، بعد أربعة أيام من الرحلة إلى إسطنبول، سيواجه الفريق الأبيض عدوه اللدود برشلونة في أول كلاسيكو في الليجا هذا الموسم.

عدو قديم.. ريال مدريد لديه ذكريات سيئة من فالكاو في وقته مع أتلتيكو مدريد. سجل الكولومبي هدفين في أربع مباريات ضد الفريق الأبيض لكنه خسر ثلاثة مباريات وفاز بواحدة. وكان هذا الفوز في نهائي كأس الملك 2013 حيث لعب فالكاو دور البطولة في فوز الفريق الأبيض والأحمر 2-1.
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