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مران الأهلي| فايلر يطالب اللاعبين بحصد نقاط أسوان واستمرار سلسة الانتصارات

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:23 م
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مران الأهلي| فايلر يطالب اللاعبين بحصد نقاط أسوان واستمرار سلسة الانتصارات
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل المران الجماعي اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد أسوان.

وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية قبل لقاء الغد وتحديد واجبات كل لاعب في المباراة.

وطالب فايلر من لاعبي الفريق الأحمر خلال هذه المحاضرة ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصارات الفريق والوصول للفوز الثالث على التوالي في الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الفريق الى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان على ملعبه فيي إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.

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