جميلة عوض بإطلالة أنثوية على "إنستجرام"

قامت النجمة الشابة جميلة عوض، بنشر أحدث صورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت بشكل مختلف في "لوك كاجوال"، حيث ارتدت تيشيرت أبيض وبنطلون جينس أزرق، وكان المختلف في إطلالتها أنها وضعت ماكياج صارخ أظهر أنوثتها مع تصفيف شعر مميز وحيوي، ومن الملاحظ أنها قامت بتغيير لون شعرها فظهرت بشعر ذهبي فاتح مميز.





تبادل جمهورها ومتابعيها التعليقات المختلفة على الصورة إعجاباً منهم بطلتها الذهبية، كما قامت الممثلة الشابة الشاب





" بسنت شوقي" بتسجيل إعجابها على الصورة بعلامة "لايك"





المهرجانات الفنية:





يذكر أن الفنانة جميلة عوض كُرمت مؤخراً في احدي المؤتمرات الفنية بأمستردام، كأفضل فنانة شابة عن دورها في فيلم الضيف، كما أنها شاركت في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة السياحية بالبحر الأحمر، وشهد المهرجان حضور عدداً كبيراً من نجوم الفن والتمثيل في مصر والوطن العربي.





بدايتها الفنية:





يذكر أن الفنانة جميلة عوض بدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في مسلسل "تحت السيطرة"، حيث قدمت شيخصية "هانيا" وهي فتاة ذو مستوي اجتماعي ومادي مرتفع ولكن لديها بعض الخلافات الأسرية، والتي هربت من مشاكلها باللجوء لعالم الإدمان والمخدرات، حققت نجاحاً ملحوظاً منذ طلتها الأولي علي الشاشة وأحبها الجمهور، ودارت لأحداث المسلسل في أجواء مختلفة وطابع درامي تشويقي مختلف، المسلسل قصة وإخراج تامر محسن،شارك في البطولة كلاً من النجوم نيللي كريم، ظافر العابدين، محمد فراج، جميلة عوض، أحمد وفيق.





أعمالها السينمائية:





كما ان النجمة جميلة عوض شهد مشوارها الفني إنطلاقة في عالم السينما حيث قدمت عديد من الأفلام الناجحة منهم فيلم (من 30 سنة) وفيلم (الضيف) وفيلم (هيبتا) واشركت في بطولة فيلم (سبع البرمبة) وفيلم (لف ودران)، ومن الجدير بالذكر أيضا أنها شاركت منذ طفولتعا في فليم (كريستال).



