"العمدة": السبب الرئيسي لانخفاض سعر البنزين هو تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار

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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إنه من أهم المؤشرات والظواهر الإيجابية التي حدثت في مصر خلال الفترة الأخيرة هو تقبل المواطن المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كان المواطن المصري البطل الحقيقي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا كان من بين الأسباب والعوامل التي أخذها صندوق النقد الدولي في الاعتبار في تقييم الاقتصاد المصري مدى تقبل المواطن للإصلاحات.



وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الاولى"، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الإيجابية لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بشكل كبير منذ بداية 2019، باستقرار أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، حيث شهدنا انخفاضا في معدل البطالة والتضخم بنسب كبيرة لأول مرة من 10 سنوات، إلى جانب ارتفاع معدل النمو وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري.



وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن هناك عدد من القرارات الهامة المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر ومن بينها إعادة 1.8 مليون مواطن لقاعدة الدعم بالبطاقات التموينية مرة أخرى، مع آلية التسعير التلقائي للبنزين، وانخفاض أسعاره بالأمس توافقًا مع تراجع الأسعار عالميًا، موضحًا أن السبب الرئيسي لانخفاض سعر البنزين بالأمس هو تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2019، إلى جانب انخفاض أسعار البترول عالميًا، مع خفض أسعار مصادر الطاقة للصناعات، والذي يعتبر دعم هام جدًا للإنتاج، والذي يؤدي لانخفاض أسعار المنتج النهائي وجعله أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

