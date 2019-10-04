ارتفاع العجز التجاري الأمريكي 1.6% في اغسطس

اتسع العجز التجاري الأمريكي في أغسطس آفي الوقت الذي ارتفعت فيه واردات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي لكن العجز في التجارة مع الصين، وهو محور اهتمام إدارة ترامب التي ترفع شعار ”أمريكا أولا“، تراجع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري زاد 1.6 % إلى 54.9 مليار دولار.

ولم تعدل الوزارة بيانات العجز التجاري لشهر يوليو تموز البالغ 54 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع العجز التجاري بشكل طفيف إلى 54.5 مليار دولار في أغسطس آ

وانخفض العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 3.1 بالمئة إلى 31.8 مليار دولار على أساس غير معدل مع هبوط الواردات 0.8 بالمئة. وارتفعت الصادرات إلى الصين 8 بالمئة في أغسطس آب بفعل زيادة في شحنات فول الصويا. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 23.7 بالمئة إلى 15.3 مليار دولار.