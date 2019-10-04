ارتفعت اسعار الذهب اليوم الجمعه 4/10/2019 في مصر خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة بقيمة 4 جنيهات، وذلك تزامنًا مع صعود السعر العالمي للذهب.

ارتفعت اسعار الذهب اليوم الجمعه 4/10/2019 في مصر خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة بقيمة 4 جنيهات، وذلك تزامنًا مع صعود السعر العالمي للذهب.

وسجلت اسعار الذهب اليوم الجمعه في مصر يتراوح سعره 685 جنيهًا قابلًا للزيادة للجرام الواحد عيار 21، وهو يعتبر الأكثر مبيعًا فى مصر، فى ظل تراجع ملحوظ فى حركة المبيعات المحلية، وذلك وفقًا لما قاله "تجار" سوق الصاغة.

وأكد شريف فايق، عضو شعبة الذهب، إن سعر أوقية الذهب ارتفع لتسجل 1509 دولارًا لتواصل الصعود لليوم الثانى على التوالي، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة مُلفتة.





اسعار الذهب اليوم الجمعه 4/10/2019 في مصر





- سعر عيار 18 سجل 587 جنيهًا للجرام.





- سعر عيار 21 سجل 685 جنيهًا للجرام.

- سجل عيار 24 سجل 783 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب سجل 5480 جنيهًا.