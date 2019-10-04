كلوب: سأغادر ليفربول فورًا إذا حدث هذا الأمر معي

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن براندن رودجرز، مدرب ليستر سيتي، مشيرًا لأنه يأمل من المشجعين أن يكون الاستقبال جيدًا.

وأضاف كلوب، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الثعالب ببطولة الدوري الإنجليزي: "من جانبي الأمور على ما يرام أنا أدفع له ما يكفي من الإيجار!".





وواصل كلوب: "عندما تشاهد مباريات ليستر، إنها ممتعة. تهانيَّ لهم. أعتقد أن الاستقبال سيكون جيدًا ولكنها ليست مباراة ودية. نريد أن نقدم أداءً جيدًا ونفوز".





واستطرد كلوب بالحديث عن حارسه البرازيلي المصاب أليسون بيكر: "لايزال الوضع مثل 'ربما (يشارك) و ربما لا' (بالنسبة لمباراة ليستر). لقد بدى جيدًا للغاية. سنرى".





وأكد كلوب، على غياب الثنائي، المدافع جويل ماتيب وكذلك شير دان شاكيري عن مواجهة ليستر سيتي، حيث أن عودتهم ستكون بعد التوقف الدولي, حسب يورجن كلوب.





وأكمل كلوب حديثه عن جو جوميز بقوله: "لن يكون من العدل أن نجعل جو مسؤولاً عن أي من الأهداف التي تلقيناها (ضد سالزبورج)، كانت النصف ساعة الأولى مثالية. الأهداف التي تلقيناها كانت لأسباب مختلفة - لا شيء يتعلق بقلوب الدفاع".





وأردف عن جيمي فاردي نجم ليستر: "أشعر أنه إذا قام شخص ما برمي الكرة خلفي الآن، فإن فاردي سيكون هناك. إنه دائمًا متواجد هناك في كل مكان. نحن بحاجة إلى التأكد من عدم حدوث هذه المواقف [إيصال الكرة له]".



