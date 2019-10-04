غداً.. الشرقية يواجه الجمارك البورسعيدي ودياً

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقياده محمد فايز المدير الفني للفريق، تدريباته، ظهر اليوم الجمعة، على استاد جامعة الزقازيق، استعدادًا لمباراة نادي الجمارك الودية، والمقرر لها غدًا السبت في الثالثة عصرًا، وذلك في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الثالثة، والمقرر انطلاقته الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن يسافر الفريق صباح غدًا السبت إلى مدينة بورسعيد لخوض المباراة الودية مع الجمارك، على أن يعود الفريق عقب المباراة مباشرة لمدينة الزقازيق.



ويعد هذا اللقاء هو سابع اللقاءات الودية للفريق الشرقاوي خلال فترة الإعداد التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد من دوري الدرجة الثالثة.



حيث حقق الفريق الفوز في أربع لقاءات على فرق أبوكبير والرباط والأنوار والمنصورة والسنبلاوين على الترتيب، فيما نال الفريق هزيمتين من اتحاد الشرطة وبني عبيد.



وكان نادي الشرقية، برئاسة الدكتور مجدي عزت، قد نجح أمس الخميس، في إنهاء أزمة قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، بعدما تم الإتفاق مع مسئولي الجبلاية بالسماح لهم بالقيد وسداد المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين السابقين الذين تقدموا بشكوى رسمية.



ونجح النادي في سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين الراحلين عن النادي، والمستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة المصري، والتي تخطت 2 مليون جنيه.



وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد رفضت قيد الصفقات الجديدة للشراقوة قبل سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الراحلين عن النادى في الفترة الأخيرة.



وكان كلا من الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية، وإبراهيم الباجوري وشادي مسعد عضوا مجلس إدارة النادي والمشرفان على فريق الكرة، وعلاء مختار المدير الإداري للفريق، قد بذلوا قصارى جهدهم خلال الثلاث أيام الماضية من خلال التواصل مع اللاعبين وإقناعهم بالتنازل عن شكواهم ضد النادي وسداد المستحقات المالية لديهم لكي يتكمن النادي من قيد اللاعبين.



ونجح علاء مختار المدير الإداري للفريق في قيد 15 لاعبُا في القائمة الثانية وهم:



محمود أنيس – أحمد عبد الغني – حسن ماريو – محمد خيري – ياسر إبراهيم – السيد مدبولي – محمد عبد المنعم 'مشمش' – محمود عبد الواحد – محمود صلاح – أحمد السيسي – حمدي مسلم – حسن ربيع – حامد فيصل – كريم سمير – محمد أحمد 'تريكة'.



يذكر أن الشرقية يلعب في المجموعة العاشرة بدوري الدرجة الثالثة، وتضم المجموعة 14 فريق، ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى مبارياته في الدوري خارج ملعبه عندما يلاقي نظيره نادي ديرب نجم.



كان نادي الشرقية، قد نجح في إنهاء أزمة قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، بعدما تم الإتفاق مع مسئولي الجبلاية بالسماح لهم بالقيد وسداد المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين السابقين الذين تقدموا بشكوى رسمية.



ونجح النادي في سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين الراحلين عن النادي، والمستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة المصري.



وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد رفضت قيد الصفقات الجديدة للشراقوة قبل سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الراحلين عن النادى في الفترة الأخيرة.



وكان كلا من الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية، وإبراهيم الباجوري وشادي مسعد عضوا مجلس إدارة النادي والمشرفان على فريق الكرة، وعلاء مختار المدير الإداري للفريق، قد بذلوا قصارى جهدهم خلال الثلاث أيام الماضية من خلال التواصل مع اللاعبين وإقناعهم بالتنازل عن شكواهم ضد النادي وسداد المستحقات المالية لديهم لكي يتكمن النادي من قيد اللاعبين.