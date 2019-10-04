فرج عامر ينفجر غضبا من الحكام ويؤكد: "الأندية كلها مطلعة دخان"
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:08 م
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علي نبوي
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عبر المهندس محمد فرج عامر عن غضبه الشديد من مستوى الحكام المصريين، بعد أدائهم في الجولة الأولى والثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وغرد عامر عبد حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" قائلًا :"الاندية كلها مطلعة دخان من الحكام عد الثلاثة الكبار لايمكن ان يستمر الوضع بهذا الوضع ، لازم وقفة عاجلة".
وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة قد صرح أمس عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بأن المقاصة له ركلتي جزاء، لكن حكم اللقاء محمد عادل لم يحتسبهما، كما اعتراض فرج عامر على حكم مباراة سموحة أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ٢-٢.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على
نظيره مصر المقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على
استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز،
ولكن كعادة مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك لم تمر دون أزمة تحكيمية.
وذلك بعدما نشبت أزمة بين لاعبي مصر المقاصة والزمالك على
خلفية تدخل محمود علاء المثير للجدل مع باولين فوافي في الدقيقة 27، بعدما أشار محمد
عادل حكم المباراة بإستئناف اللعب، الأمر الذي أغضب لاعبي الفريق الفيومي وقاموا بالاعتراض
عليه، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز أزمات التحكيم في مواجهات مصر المقاصة
ضد الزمالك في التقرير التالي:
وغرد عامر عبد حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" قائلًا :"الاندية كلها مطلعة دخان من الحكام عد الثلاثة الكبار لايمكن ان يستمر الوضع بهذا الوضع ، لازم وقفة عاجلة".
وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة قد صرح أمس عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بأن المقاصة له ركلتي جزاء، لكن حكم اللقاء محمد عادل لم يحتسبهما، كما اعتراض فرج عامر على حكم مباراة سموحة أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ٢-٢.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على
نظيره مصر المقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على
استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز،
ولكن كعادة مواجهات مصر المقاصة ضد الزمالك لم تمر دون أزمة تحكيمية.
وذلك بعدما نشبت أزمة بين لاعبي مصر المقاصة والزمالك على
خلفية تدخل محمود علاء المثير للجدل مع باولين فوافي في الدقيقة 27، بعدما أشار محمد
عادل حكم المباراة بإستئناف اللعب، الأمر الذي أغضب لاعبي الفريق الفيومي وقاموا بالاعتراض
عليه، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز أزمات التحكيم في مواجهات مصر المقاصة
ضد الزمالك في التقرير التالي:
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