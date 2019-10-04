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حجز 20 لتر من الزيت المدعم بالقيروان المدينة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:07 م
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حجز 20 لتر من الزيت المدعم بالقيروان المدينة
صورة أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
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قامت يوم 03 أكتوبر 2019 منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة بحملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:


- إيقاف 23 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تحرير 16 مخالفة مرورية.

- تحرير 02 محاضر عدلية.

- حجز 14 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- حجز سيارة مفتش عنها.

- حجز 20 لتر من الزيت المدعم.

- حجز 04 لافتات إشهارية.

- تحرير مخالفة إقتصادية.

- الإحتفاظ بـ 04 أشخاص من أجل تورطهم في قضايا "التهديد، تكوين وفاق قصد التنقيب عن الأثار ومسك وإستهلاك مادة مخدرة".
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