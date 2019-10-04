حجز 20 لتر من الزيت المدعم بالقيروان المدينة

قامت يوم 03 أكتوبر 2019 منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة بحملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:









- إيقاف 23 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تحرير 16 مخالفة مرورية.





- تحرير 02 محاضر عدلية.





- حجز 14 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- حجز سيارة مفتش عنها.





- حجز 20 لتر من الزيت المدعم.





- حجز 04 لافتات إشهارية.





- تحرير مخالفة إقتصادية.





- الإحتفاظ بـ 04 أشخاص من أجل تورطهم في قضايا "التهديد، تكوين وفاق قصد التنقيب عن الأثار ومسك وإستهلاك مادة مخدرة".