منطقة الأمن الوطني بباب بحر تقوم بعمليّات رقابة على وسائل النقل

نظّمت يوم 03 أكتوبر 2019 منطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة حملة أمنيّة هادفة للتصدّي لمختلف أنواع الجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





- إيقاف 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تقديم 08 أشخاص من أجل الإنتصاب الفوضوي.





- تقديم 05 أشخاص من أجل الحراسة العشوائيّة.





- حجز 09 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 11 مخالفة مرورية.





- تحرير 04 محاضر جبائية.





- القيام بـ 90 عمليّة رقابة ترتيبية على وسائل النقل.