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منطقة الأمن الوطني بباب بحر تقوم بعمليّات رقابة على وسائل النقل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:50 م
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منطقة الأمن الوطني بباب بحر تقوم بعمليّات رقابة على وسائل النقل
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مروى الجلاصي
 
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نظّمت يوم 03 أكتوبر 2019 منطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة حملة أمنيّة هادفة للتصدّي لمختلف أنواع الجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تقديم 08 أشخاص من أجل الإنتصاب الفوضوي.

- تقديم 05 أشخاص من أجل الحراسة العشوائيّة.

- حجز 09 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 11 مخالفة مرورية.

- تحرير 04 محاضر جبائية.

- القيام بـ 90 عمليّة رقابة ترتيبية على وسائل النقل.
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