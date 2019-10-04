منطقة الأمن الوطني بباب بحر تقوم بعمليّات رقابة على وسائل النقل
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:50 م
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مروى الجلاصي
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نظّمت يوم 03 أكتوبر 2019 منطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة حملة أمنيّة هادفة للتصدّي لمختلف أنواع الجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
- إيقاف 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- تقديم 08 أشخاص من أجل الإنتصاب الفوضوي.
- تقديم 05 أشخاص من أجل الحراسة العشوائيّة.
- حجز 09 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- تحرير 11 مخالفة مرورية.
- تحرير 04 محاضر جبائية.
- القيام بـ 90 عمليّة رقابة ترتيبية على وسائل النقل.
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