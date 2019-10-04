القيادات البحرينية تهنئ الإمارات على نجاح رحلة المنصوري التاريخية





هنئت القيادات البحرينية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح الرحلة التاريخية لرائد الفضاء هزاع المنصوري.





أرسل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، هنأه فيها بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، وأول رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية.





وكان قد أرسل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا يهنئه بهذا الخصوص، وفقا لوكالة "أنباء البحرين".





وأشاد ولي العهد البحريني بهذه الخطوة المتقدمة، والتي تعد نقلة نوعية في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء، متمنيا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.



