في يومهم العالمي.. هكذا تناولت السينما المصرية قضايا المُعلمين (فيديو وصور)

تطرقت السينما المصرية منذ القِدم إلى قضايا ومشكلات المعلمين ومدى تأثيرهم على الطلاب، فالمعلم لا يقتصر دوره فقط على نقل المعلومة، ولكن له العديد من المهام الأخرى.

ومن أبرز المهام التي لابد أن يمتاز بها المُعلم، التأثير بشكل إيجابي في حياة الطالب، فالمعلم بمثابة رسول، أو كما قال الشاعر أحمد شوقي في بيت مدح عن المعلمين "قُم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولًا"، وكلمة رسول هنا تُطلق على كل من يحمل رسالة للعلم والأخلاق والتأثير بشكل إيجابي في حياة الآخرين.

وبمناسبة اليوم العالمي للمعلمين يرصد "الفجر الفني" أبرز الأفلام السينمائية المصرية التي تناولت حياة المعلمين وأثرت في حياتنا.