مداهمة محلّ لصنع أسلحة الصيد بالقلعة الكبرى دون ترخيص قانوني

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، مفادها تحوّز أحد الأشخاص على بندقيّة صيد تقليديّة الصّنع بجهة القلعة الكبرى، تمّ إيلاء الموضوع الأهمّية اللازمة والقيام بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة والتعريف بالمظنون فيه.





وبعد إستشارة ممثل النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة، قامت يوم 03 أكتوبر 2019 الوحدات الأمنيّة المذكورة بمداهمة مقرّ إقامة المعني (عمره 19 سنة قاطن الجهة) أين أمكن إلقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل تمّ العثور على "سبطانة، قبضة يد حديدية Crosse، آلة لقصّ الحديد، أقسام متحرّكة وخرطوشة فارغة".





وبمراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالإحتفاظ به ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "إعداد محلّ لصنع الأسلحة".