نكشف فرص لحاق عبد الغني وشيكابالا بمواجهة إف سي مصر



ويلتقي الزمالك مع إف سي مصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.



وأكد أسامة في تصريحات خاصة أن عبد الغني جاهز للمشاركة في مباراة مصر ولا توجد مشكلة بالنسبة له

وعن شيكابالا، قال "يعاني من شد في العضلة الضامة وسيخضع للفحوصات الطبية اليوم لحسم موقفه بشكل نهائي من المشاركة في اللقاء المقبل".



وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف بالأمس لحساب الجولة الثانية من عمر البطولة.



وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة المقاضة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال اللاعب والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من قائد الفريق.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56.



ولم يقدم شيكا المستوى المأمول في لقاء الأمس أمام المقاصة وغابت الشراسة الهجومية له وسط تحفظ من جانب الجماهير على أداء الفريق والتراجع بشكل كبير بصورة مختلفة عما كان عليه الوضع في بداية مهمة الصربي ميتشو على رأس المسئولية الفنية والتتويج ببطولة كأس مصر.

تحدث الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الغني وشيكابالا لاعبا الفريق من اللحاق بمواجهة إف سي مصر.