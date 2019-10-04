اسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت اسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام العملات الرئيسية بعد أن أظهر كشف عن بيانات الوظائف الشهرية، عن تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 50 عام بنهاية سبتمبر الماضي إلى مستوى 3.5 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 1969، وإن كان الاقتصاد أضاف وظائف بأقل من التوقعات عند 136 ألف وظيفة، في مقابل تقديرات بـ145 ألف وظيفة.





وانخفض سعر الدولار أمام اليورو عند 1.0975 دولار بحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش ، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين بنسبة 0.07 بالمائة إلى 107 ين.





وصغج سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.07 مُسجلة 1.2304 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.9949 فرنك.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.961.





وخلال تعاملات الأسبوع الجاري سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في عامين ونصف، حيث تجاوز مستوى 99.6، ولكن بددت العملة مكاسبها بعد ذلك، نتيجة البيانات الاقتصادية السلبية.





وكشفت البيانات الاقتصادية أن متوسط أجر العامل بالساعة في الولايات المتحدة زاد بنسبة 2.9 بالمائة في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في سبتمبر، مقارنة مع زيادة بنحو 3.2 بالمائة في الفترة المماثلة والمنتهية في الشهر السابق له.





ومن المقرر اليوم أن يتحدث جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جانب عدد من أعضاء المركزي الأمريكي مثل رئيس الفيدرالي كنساس، وذلك بشأن أداء الاقتصاد ووضع السياسة النقدية.