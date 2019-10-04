مصطفى أبو تورتة تحت مقصلة رضوى الشربيني .. لقنته درسًا في الرجولة (فيديو)

وقع العريس مصطفى أحمد الشهير بلقب مصطفى أبو تورتة، تحت مقصلة الإعلامية رضوى الشربيني حيث جعلته موضع حلقتها الجديدة ولقنته درسًا عن الرجولة في التعامل مع المرأة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامجها "هي وبس" عبر شاشة Cbc إن الرجل معقود بكلمته موجهًة كلامها للعريس مصطفى أبو تورتة قائلًة: "محدش علمك معنى الرجولة محدش علمك ولا دينك علمك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب وواضح إن محدش علمك عشان ماما مشيت ورا خالو الحقيقة إنت كنت عاوز تعملها فضيحة بجلاجل ولكن الله رفع ستره عنك".

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني قائلًة: "بقيت أبو تورتة عبرة لمن تعتبر، وعرفت إن القوي فيه اللي أقوى منه، وكويس إن أنت عملت كده، كفاية إنك أخدت نصيبك مني ومن رجالة وبنات وشباب مصر والوطن العربي".

وأتمت قائلًة: "أهو انت كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحة أهو أنت اللي اتفضحت ولو فيه بطة ماشية مش هترضى تبصلك".

وأردفت في حلقتها: "أما بالنسبة لأهل الدرش، لو في عندك خال وأهل مثلًا فيهم 30 فرد مفيش فرد واحد من أهله قاله حرام عليك يا ابني واتقي الله وعندنا بنات ولو مش عايزها قولها تلغي الخطوبة بكرة واتقي الله".

واستطردت "رضوى"، قائلًة: "لو أنت بتقول إنها شتمت أمي أو طولت لسانها على أمي كان عليك أن تُنهي يا مؤدب بالمعروف وقول مش عايز أكمل خطوبة، واتكلي على الله من هنا ومفيش حد عاقل في الأهل عنده رحمة وقلب يقول لابنهم ارحم البنت وسمعتها".