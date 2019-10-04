مصطفى أبو تورتة تحت مقصلة رضوى الشربيني .. لقنته درسًا في الرجولة (فيديو)
وقع العريس مصطفى أحمد الشهير بلقب مصطفى أبو تورتة، تحت مقصلة الإعلامية رضوى الشربيني حيث جعلته موضع حلقتها الجديدة ولقنته درسًا عن الرجولة في التعامل مع المرأة.
وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامجها "هي وبس" عبر شاشة Cbc إن الرجل معقود بكلمته موجهًة كلامها للعريس مصطفى أبو تورتة قائلًة: "محدش علمك معنى الرجولة محدش علمك ولا دينك علمك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب وواضح إن محدش علمك عشان ماما مشيت ورا خالو الحقيقة إنت كنت عاوز تعملها فضيحة بجلاجل ولكن الله رفع ستره عنك".
وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني قائلًة: "بقيت أبو تورتة عبرة لمن تعتبر، وعرفت إن القوي فيه اللي أقوى منه، وكويس إن أنت عملت كده، كفاية إنك أخدت نصيبك مني ومن رجالة وبنات وشباب مصر والوطن العربي".
وأتمت قائلًة: "أهو انت كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحة أهو أنت اللي اتفضحت ولو فيه بطة ماشية مش هترضى تبصلك".
وأردفت في حلقتها: "أما بالنسبة لأهل الدرش، لو في عندك خال وأهل مثلًا فيهم 30 فرد مفيش فرد واحد من أهله قاله حرام عليك يا ابني واتقي الله وعندنا بنات ولو مش عايزها قولها تلغي الخطوبة بكرة واتقي الله".
واستطردت "رضوى"، قائلًة: "لو أنت بتقول إنها شتمت أمي أو طولت لسانها على أمي كان عليك أن تُنهي يا مؤدب بالمعروف وقول مش عايز أكمل خطوبة، واتكلي على الله من هنا ومفيش حد عاقل في الأهل عنده رحمة وقلب يقول لابنهم ارحم البنت وسمعتها".
ووجهت رضوى الشربيني رسالة لخطيبة مصطفى أبو تورتة وهي نهال شعبان قائلًة: "حمد على سلامتك ياغالية اشكري الظروف اللي فرقته عنك واكرهي الظروف اللي قربته منك ربنا بيعوض وجايز ربنا يحظ في طريقك أشباه الرجال زي أبو تورتة وربنا هيرزقك براجل محترم يعوضك".
وأجرت رضوى الشربيني، مداخلة هاتفية بخطيبة مصطفى أبو تورتة وهي نهال شعبان، صاحبة واقعة هروب خطيبها، فقالت إنها نشرت ما رآه الجمهور عبر "فيسبوك" لتكشف تفاصيل الواقعة وتقدم النصيحة لغيرها.
وأضافت نهال، قائلًة: "لكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني، الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".
وردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "هو ابن حلال طلبها ونالها بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني".
وقالت رضوى لنهال: "والنبي ما تزعلي نفسك هاتي بوسة أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي هيحصل".
وأنهت نهال، بالقول: "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك"، وقدمت الدعوة للإعلامية رضوى الشربيني باستضافتها في الإسكندرية لرؤيتهم، وقالت لها رضوى الشربيني: "ورحمة أبويا لهجيلك الأسبوع الجاي إسكندرية واللي إنتي تعوزيه كله هعملهولك، بحبك وإنتي بنت جدعة وبـ100 راجل".
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