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ضربة موجعة لريال مدريد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:39 م
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ضربة موجعة لريال مدريد
ريال مدريد
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علي نبوي
 
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ضربة قوية بإصابة البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق باستطالة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.

وسيغبب مارسيلو عن مباراة ريال مدريد غدًا أمام غرناطة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن مارسيلو سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

ويستضيف ريال مدريد نظيره غرناطة غدًا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثامنة من الليجا.
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