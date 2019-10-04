أول تعليق من طبيب الزمالك على إصابة محمود عبد العزيز



وقال أسامة في تصريحات خاصة "لم يمكن تشخيص الإصابة حاليًا، الكسر هو الحالة الوحيدة التي يمكن التشخيص فيها بعد الإصابة مباشرة".



وأضاف "نفضل الانتظار لحين اختفاء التورم تمامًا من الركبة وخضوعه بعدها لفحوصات طبية وسأحدد الأمر مساء اليوم الجمعة".



ويستعد الفريق لملاقاة إف سي مصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة المقاصة كانت صعبة في ظل اعتماد الفريق المنافس على اللاعبين بصورة دفاعية ومواجهة مدرب جيد.



وأشار المدير الفني إلى أن الفريق المنافس لعب بأربعة لاعبين مدافعين في وسط الملعب ولعب على الهجمات المرتدة عن طريق عمرو مرعي وعبد الله مجدي وباولن فوافي.





أضاف أنه استبدل إمام عاشور بسب إصابته في الانف وشعوره بدوران، دفع بخالد بوطيب للعب خلف المهاجم لزيادة الفاعلية الهجومية، وأضاف أنه بعد التقدم تراجع الزمالك للدفاع واستحوذ المنافس على الكرة واستعان المنافس بأكثر من تغيير مما دفع المنافس لتهديد مرمى الفريق.







وعلق ميتشو عن عدم الدفع بلاعب وسط مهاجم في التغيير الأخير واعتماده على محمود عبد العزيز بأن الأخير لعب في مركز رقم 8 لأنه أراد السيطرة على وسط الملعب بعد مشاركة محمد إبراهيم وصلاح أمين مع المقاصة.



وأضاف أنه يحرص على الدفاع عن طريق الاستحواذ على الكرة وليس عن طريق التراجع للخلف واكد أن شيكابالا قدم مباراة جيدة أمام الفريق الفيومي وشكل خطورة كبيرة في المباراة وكان يتولى رقابته لاعبين من المنافس، ويتمنى أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء.



وأضاف أنه يبحث عن ثبات التشكيل ويرفض بعض الاتهامات له، موضحا أن أي تغيير في التشكيل يكون لإصابات أو عدم جاهزية لاعب، وأوضح أنه لديه28 لاعبا يرغب في الاعتماد عليهم وشدد على أن الفريق لم يخض فترة إعداد والفترة الحالية هي فترة إعداد للفريق بالنسبه له.



أوضح ميتشو أنه سيجد حلول لتعويض غياب طارق حامد ومحمود عبد العزيز في مباراة اف سي مصر وشدد على أنه يسعى للفوز في المباراة المقبلة بأي لاعب يواجهه الفريق، وأضاف أن المباراة المقبلة قبل فترة توقف بسبب الاجندة الدولية وسيعمل على تجهيز اللاعبين وأوضح أن الجاهز سيشارك في المباراة.



تحدث الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن حالة محمود عبد العزيز لاعب الوسط والذي خرج مصابًا في مباراة مصر للمقاصة بالأمس ببطولة الدوري.