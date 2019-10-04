"مواطن يُضرم النار في جسده بسبب ضائقة مالية".. سياسات أردوغان تُدمر تركيا

ألقت سياسات تركيا الخاطئة النتائج المؤلمة على شعبها، ففي الوقت الذي يحاول فيه أردوغان التدخل لإشعال الأزمات في دول المنطقة العربية، تسبب في أنهيار الأقتصاد التركي، وحلت نتائج استراتيجاته الخاطئة على المواطنين.





مواطن يضرم النار في نفسه

فاليوم تسببت ضائقة مالية في إضرام مواطنا تركيا النيران فى نفسه أمام مبني محافظة ملاطية، لعدم قدرته على دفع إيجار منزله، وقد تراكمت عليه الديون لصاحب المنزل، فبلغ نحو 2000 ليرة وأصبح مهددا بالطرد.





وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل ومحاولة إطفاء المارة للنيران وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.





وذكرت صحيفة "جمهوريت التركية"، أن هذا يأتي نتيجة النمو الخادع المبنى على القروض والصعود السريع غير الحقيقى الذى يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، متابعة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.





وفي الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذى بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".







