الزناتي: مجلس 'الصحفيين' يوافق على مقترحي بدعم الرحلات لأول مرة بنسبة ٢٥٪
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:28 م
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ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن قبول مجلس النقابة اقتراحه بتقديم دعم لرحلاتها بنسبة ٢٥٪، وذلك للمرة الأولى.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن هذا لدعم يحدث للمرة الأولى، بالإضافة إلى توفير خدمة أفضل تسعى إليها لجنة للنشاط بالنقابة، خدمة للزملاء الصحفيين وأسرهم؛ وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الرحلات في الوقت الراهن، خاصة الرحلات السياحية.
وأضاف أن هذا الدعم يأتب خطوة في اتجاه تسعى له لجنة النشاط خلال الفترة المقبلة، بأن توفر النقابة لأعضائها مصيف دائم، يقلل من تكلفة هذا النشاط.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن هذا لدعم يحدث للمرة الأولى، بالإضافة إلى توفير خدمة أفضل تسعى إليها لجنة للنشاط بالنقابة، خدمة للزملاء الصحفيين وأسرهم؛ وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الرحلات في الوقت الراهن، خاصة الرحلات السياحية.
وأضاف أن هذا الدعم يأتب خطوة في اتجاه تسعى له لجنة النشاط خلال الفترة المقبلة، بأن توفر النقابة لأعضائها مصيف دائم، يقلل من تكلفة هذا النشاط.
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