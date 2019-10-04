في ذكرى النصر.. أبطال حرب أكتوبر: من لا يحترم تراب وطنه لا يستحق حفنه منه

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أذاعت فضائية "النيل للأخبار"، تقريرا مصورا يتضمن عرض رسائل مصورة لعدد من حرب أكتوبر 73 في الذكرى الـ46 للنصر.



وقال اللواء ممدوح عطية، أحد أبطال نصر أكتوبر، إن المصري طول عمره لا يستسلم أبدًا، وكان هناك إصرار وتصميم على محو عار الهزيمة، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر عام 1973 هي حرب اختلط فيها دم المواطن المصري بالمسيحي على قلب رجلًا واحد.



فيما أكد العقيد عبد الجواد سويلم، أحد أبطال حرب أكتوبر المعروف بالشهيد الحي، أن مصر رمز العزة، وعلشانها شوفت الأهوال، وسيناء رويت بدمائنا، معربًا عن كامل استعداده لري تراب سيناء بدمائه، بعد والاستشهاد على أرضها الطاهرة الآن.



وأضاف صائد الدبابات محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن من لا يحترم تراب وطنه لا يستحق حفنه من ترابه، منوهًا إلى أن هناك عقيد في الجيش الإسرائيلي كان يؤدي التحية العسكرية لرقيب مجند في الجيش المصري؛ للإشادة بعظمة مصر وعظمة الجيش المصري.



وشدد اللواء نصر محمد نصر سالم، أحد أبطال الاستطلاع في حرب أكتوبر، أنه لو رووها بدمائهم مش هيفرطوا بذرة رمل منها، ولو حاربوا عليها كانوا عرفوا قيمتها، مكانوش باعوها، ووجه رسالة للشعب المصري قال خلالها: "يا أولادنا سيناء في أيديكم رجعنهالكم أمانة اوعوا تفرطوا في ذرة رمل فيها".



بينما قال الحاج محمد العباسي، أول من رفع العلم المصري، إننا أبناء مصر، وبنعز مصر، صحيح كان السلاح بسيط، لكننا كنا مجدين في التدريب الشاق ليل نهار، وكان كل جندي من جنود الجيش المصري يحمل روحه على كفه، حتى تمكنوا من عبور قناة السويس، وقام بإنزال العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري في

دقائق معدودة.



ولفت اللواء محمد الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أنهم خلال الحرب كان لديهم إصرار على تحرير سيناء من أجل أبناءهم وأحفادهم، حتى تظل مصر أم الدنيا، ولا يجور عليها أحد مهما كان.

