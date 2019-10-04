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بـ"كيلو حشيش".. حبس "ديلر إمبابة" 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:27 م
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بـكيلو حشيش.. حبس ديلر إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل ويدعى "محمود.م"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وتحويل مسكنه لمخزن لإخفاء مخدر الحشيش بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يحصل على المواد المخدرة من عاطلين يروجان لبيع المواد المخدر على عملائهما بمحيط سكنهما، ويتواصل المتهم مع زبائنه عن طريق الهاتف المحمول لبيع المواد المخدرة، بالإضافة لحيازته لسلاح ناري "فرد خرطوش" لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، خلال ترويج المواد المخدرة، نافيا اتجاره بالأسلحة النارية.

وبعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، تفيد اتجاره بالمواد المخدرة تم القبض على المتهم "محمود.م" شهرته "قفص"، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه بمسكنه، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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