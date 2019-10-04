"البحوث الإسلامية" توضح حكم الإشارة بالإصبع في التشهد ومتى يكون

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وجه شخص سؤلا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "ما حكم الإشارة بالإصبع في التشهد ومتى يشار به؟".



وأوضح مجمع اللبحوث الإسلامية، في إجابته عبر صفحته اللرسمية على "الفيسبوك"، أن الحنفية ذهبوا إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائمًا يمينًا وشمالًا لا فوق وتحت. وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد. وذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط. وقيل: يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط، أو عند كل تشهد. وعليه: فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولكل رأيه، فبأي هذه الآراء فعلت فلا شيء عليك، وإن تركتها ابتداء فالصلاة صحيحة.



هذا ويحرص مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن يتواصل مع المواطنين من خلال الرد على استفساراتهم وتوضيح الأمور الدينية لهم، وذلك عبر صفحته اللرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".



ويأتي هذا في إطار الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الااجتماعي حيث تستخدم في خدمة ومنفعة الناس بدلا من من استخدامها في نشر الأكاذيب والاشائعات، كما أنه يجب معرفة صحيح الدين من المتخصصين.





