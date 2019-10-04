نادر شوقي يكشف سر زياراته للأهلي

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كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس الشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن سبب زيارته لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، خلال الساعات الماضية.



وأكد شوقي في تصريحات إعلامية، أن سبب الزيارة هو مؤازرة محمد محمود لاعب الفريق، والإطمئنان عليه هقب تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.



وتابع شوقي، أنه حرص على متابعة الحالة النفسية والصحية للاعبه، وعقد جلسة مع طبيب الفريق لمعرفة إمكانية مشاركته خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه تأكد من جاهزية اللاعب تماما حسب رؤية الجهاز الفني.



وأضاف نادر شوقي، على أن تواحده جاء أيضا من أجل تسوية بعض مستحقات لاعبيه سواء المتواجدين في الأهلي أو في الجونة حاليا، نافيا ما تردد أن تواجده جاء للتعاقد مع بعض اللاعبين الجدد.



ويدرس شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم؛ ضم محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي؛ خلال معسكر الفريق المقبل.





يأتي تفكير غريب في عودة محمود لصفوف الفراعنة الصغار بعد تعافيه تماما من إصابة قطع الرباط الصليبي؛ وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي قبل 10 أيام، بعد أن خضع لبرنامج تأهيلى مكثف لاستعادة لياقته البدنية، ليصبح جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الأيام القادمة، وهو ما يمهد لعودته لصفوف المنتخب الأوليمبي في معسكر أكتوبر الجاري.



وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجارى، والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

