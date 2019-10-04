شاروبيم يبعث برقية تهنئة لمواطني الدقهلية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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بعث الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية برقية بالتهنئة لشعب الدقهلية العظيم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.



وقال محافظ الدقهلية إنه في ذكرى هذا النصر العظيم الذي أعاد لمصر وشعبها العزة والكرامة والفخر يطيب لي أن أبعث بتحية الإجلال والتقدير لجموع أهالي الدقهلية أصحاب البطولات والتاريخ المشرف في المعارك وتحقيق الانتصارات.



كما وجه التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنعيش مرفوعى الرأس،وتحية لكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق هذا النصر العظيم،وتحية لشعب مصر الأصيل الذي توحد على قلب رجل واحد خلف قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر رمضان المجيدة لاستعادة الأرض.



وجاء نص البرقية: تحية لكل يد تبني وتعمر من أجل مستقبل أبناءنا،كل نصر وشعب مصر العريق في أمن وأمان وكل نصر وشعب الدقهلية في خير وسلام.



"النصر حليف مصر".. شعار احتفالات جامعة المنصورة بنصر أكتوبر

وفى ذات السياق علنت جامعة المنصورة عن الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد تحت شعار "النصر حليف مصر" في إطار احتفالات جامعة المنصورة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر



تأتي الاحتفالات حرصًا من الجامعة على تنمية الحس الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى طلابها؛ تقيم جامعة المنصورة يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 أكتوبر 2019م احتفالية كُبرى بنصر أكتوبر المجيد



وتقام الاحتفالات تحت شعار "النصر حليف مصر" تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة، وبحضور لفيف من أبطال حرب أكتوبر ومصابي العمليات العسكرية والارهابية من القوات المسلحة والشرطة.



يذكر أن الحفل سيتضمن طابور عرض عسكري مُقدم من طلاب الجامعة المُشاركين في التربية العسكرية، وفقرات استعراضية مُقدمة من طلاب كلية التربية



كما يتضمن الاحتفال فقرات غنائية مُقدمة من طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة، بالإضافة إلى كلمات ومواقف لبعض أبطال حرب أكتوبر مع عرض فيلمًا وثائقيًا عن انتصارات أكتوبر المجيدة.