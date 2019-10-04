5.9 مليون جنيه قيم تداول بورصة النيل هذا الأسبوع

بلغت قيم التاولات ببورصة النيل خلال الأسبوع الحالي نحو 5.9 مليون جنيه ، فيما سجلت أحجام التداول نحو 12.4 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.104 ألف عملية بيع وشراء.





وعن قيم التداولات بالمؤشرات فق سجل قيم التداول بمؤشر إيجي إكس 30 نحو 3 مليار جنيه ، وسجل قيم التداول بمؤشر إيجي إكس 70 نحو 894 مليون جنيه ، وسجلت قيم التداولات بمؤشر إيجي إكس 100 نحو 3.9 مليار جنيه.





وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،من خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها شعبة المحررين الاقتصاديين ، أنه من المقرر أن ينتهي بنك الإعمار الأوروبي من نتائج الدراسة الخاصة ببورصة النيل خلال نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه سيكون هناك خطة للتطوير الفعلي لبورصة النيل في بداية عام 2020 على أن يتم العمل بها بشكل فوري.





مؤشرات البورصة المصرية





أرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أيجي إكس 30 بنسبة 2.60% مغلقاً عند مستوي 1421708 نقطة

وارتفع مؤشر إيجي أكس 70 بنسبة 4.50% مغلقاً عند مستوي 522.3 نقطة

وإرتفع مؤشر أيجي إكس 100 بنسبة قدرها 4.23% مغلقاً عند مستوي 1.396.1 نقطة.









رأس المال السوقي للبورصة المصرية





ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات أول أسبوع من أكتوبر نحو 18 مليار جنيه مغلقاً عند مستوي 713.8 مليار جنيه .





تداولات البورصة في إسبوع





وعن تداولات البورصة المصرية فقد إجمالى قيمة التداول في خلال الأسبوع الحالي نحو 8.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1594 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1415 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 53.44 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.56% خلال الأسبوع.



