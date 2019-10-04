الكشف عن موقف جوردي ألبا من المشاركة مع برشلونة أمام إشبيلية

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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن موقف الظهير الأيسر جوردي ألبا لاعب برشلونة من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام إشبيلية، والتي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".



ويغيب جوردي ألبا عن برشلونة منذ مباراة بوروسيا دورتموند والتي أقيمت يوم 18 من الشهر الماضي، بسبب الإصابة.



وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية بأن هناك تفاؤل داخل فريق برشلونة بتواجد ألبا في مباراة الأحد المقبل أمام إشبيلية.



وأضافت الصحيفة بأن ألبا غير مستبعد من المشاركة في مباراة الأحد ضد إشبيلية، سوف يدخل القائمة إن اجتاز الفحص النهائي غدا، مشاركته صعبة نوعا ما، ولكن هناك تفاؤل في البارسا.