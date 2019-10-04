توفير 279 فرصة عمل للشباب برواتب تصل لـ3200 جنيه في القليوبية

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أعلن فتحي دسوقي وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، توفير 279 فرصة عمل للذكور والإناث بعدد من المنشآت والمصانع المختلفة بمناطق قليوب والعبور والخانكة وبشبرا الخيمة بأجر يتراوح من 900 إلى 3200 جنيه لبعض المهن.



وأضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة مضيفا أن المهن المطلوبة هى "عمال تشطيب، وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعامل سنجر، اورليه، وفرش القص، وعمال خدمات، ومكواة، وعمالة مساعدة ومحاسبين وسكرتارية ومراجع قانونى، وهناك مهن لا يشترط مؤهل، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالى".



وأشار إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوهًا بأنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة "1" تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.



وأكد محافظ القليوبية، أننا نولي اهتماما شديدا برعاية الطفولة وحماية الصغار من أي أذى أو ظروف قد يتعرضون لها وهذا واجبنا الإنساني والاجتماعي والأخلاقي والديني تجاه هذا النشء الذي يمثل مستقبل الوطن وأهله في التنمية والتقدم.



جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد الهيئة القبطية الإنجيلية بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة ورفيق ناجي مدير وحدة التنمية وتعبئة الموارد بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم بالهيئة الانجيلية وماجدة رمزي القائم بأعمال مدير وحدة التنمية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ووفيق نصيف مشرف التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ونرمين منصور مشرف تعبئة الموارد بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومجدي حسن حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي والمهندس حسن زايد مدير عام مديرية الزراعة وسلوى ترك مدير عام إدارة الأمومة والطفولة بالقليوبية ومنى مصطفى منسق لجان حماية الطفل بالمحافظة.



ووجه مرزوق الشكر للهيئة الإنجيلية لمجهوداتها الملموسة في العمل المجتمعي وتنمية الإنسان وفي مجالات الزراعة وتقديم المساعدات للمزارعين.



كما أعرب عن تفاؤله الشديد بوضع الطفل ورعايته بالمحافظة في ظل التعاون المشترك والمثمر بين الهيئة الإنجيلية ومجلس الأمومة والطفولة من خلال لجان الحماية الموجودة داخل المحافظة وعدد ها ١٠ لجان.



وأوضح ان الهيئة نظمت ورش عمل تم من خلالها تدريب وتثقيف المقررين في اللجان الفرعية بالمحافظة على كيفية تلقي البلاغ والتعامل معه وإنشاء قاعدة بيانات تربط جميع اللجان بالقليوبية من خلال سلوى ترك المقرر الرئيسي بالمحافظة ثم بالمجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك لتوفير كل سبل الاهتمام والدعم والرعاية والحماية للطفل، حيث يعتبر خط نجدة الطفل ( ١٦٠٠٠) هو الوسيلة الشرعية وأفضل آلية يتم التعامل معها في هذا الشأن، وتم اختيار ٥ لجان فرعية وهم ( طوخ-بنها-قليوب- الخانكة-شبرا الخيمة ) لامدادهم بأجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وطباعة متعددة الوظائف وذلك لتسهيل عمل هذه اللجان، وتم اختيارهم لأنهم أكثر اللجان التي تتلقى بلاغات وجاري دراسة دعم باقي اللجان، والجدير بالذكر أن العمل المجتمعي للهيئة الإنجيلية داخل محافظة القليوبية بدأ منذ عام ٢٠٠٦ في ٦ مراكز و٢٦ قرية في كثير من المجالات التنموية.



وطلب المحافظ من الهيئة القبطية الإنجيلية استمرار التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للنهوض بالعمل المجتمعي والإنساني داخل القليوبية وتقديم كل الدعم للمواطنين.



وعلي جانب آخر عقد مرزوق، اليوم اجتماعًا باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من الدكتور عواد احمد على السكرتير العام والمستشار شادى صلاح المستشار القانوني وعلاء عبد السلام مدير مديرية الموارد المائية والري ومدير مديرية التنظيم والإدارة وعربي احمد مدير مديرية التموين والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وذلك لشغل بعض وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين، وذلك استمرارا لسلسلة الاجتماعات المتتالية من المحافظ لاختبار المرشحين لنواب رئيس مدينة ومركز وحي.



يشار إلى أنه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات وتعد هذه الجلسة السادسة حيث تم مقابله 15 من العاملين بمجالس مدن الخصوص وشبين القناطر والقناطر الخيرية اذ يبلغ اجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدم.



وتفقد محافظ القليوبية، امس، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بعد تطويرها ورفع كفاءتها بإجمالي 65 مليون جنيه، حيث تم تطوير جميع الأقسام الداخلية والعمليات والاستقبال والطواريء والعناية المركزة وتعديل أنظمة الحريق والسلامة الأمنية، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهرين لخدمة المواطنين بشبرا الخيمة.