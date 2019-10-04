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عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين مصر وطاجيكستان نوفمبر المقبل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:17 م
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عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين مصر وطاجيكستان نوفمبر المقبل
جانب من اللقاء
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أحمد الشيخ
 
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بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع خسرو ناظري نائب وزير خارجية طاجيكستان عقد منتدى استثمارى بين البلدين.

واتفق الجانبان، على ترتيبات انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، والتى يرأسها عن الجانب المصرى، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن الجانب الطاجيكى، وزير التنمية والاقتصاد والتجارة، حيث تقرر عقد اللجنة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل فى القاهرة.

وتطرق اللقاء، إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الإمكانات التي تتمتع بها كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادى وسبل تعزيز الاستثمارات بينهما، وزيادة استثمارات طاجيكستان فى مصر.

وأشادت الوزيرة، بالعلاقات والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكداة اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد منتدى استثمارى بين البلدين، وما يتضمنه من لقاءات لرجال الاعمال فى مصر وطاجيكستان لبحث الدخول في مشروعات مشتركة. 

وأكد النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في ضوء التقارب التاريخي والثقافي للشعبين المصري والطاجيكي والمصالح المتبادلة وما تمثله مصر من دولة محورية فى المنطقة، موضحا أنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز هذه العلاقات، مشيرا إلى حرص بلاده على زيادة استثماراتها فى مصر خاصة فى المجالات التى تستثمر فيها حاليا مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والسياحة.
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