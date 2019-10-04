حساب المواطن يوضح شرط قبول عقد الإيجار للاستفادة من الدعم

أعلن حساب المواطن السعودي عن شرط قبول عقد الإيجار ضمن متطلبات التقديم للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن ، حيث ورد لخدمة المستفيدين على موقع "تويتر" استفسارا من مواطن بهذا الشأن قائلًا: "لماذا تم رفض عقد الايجار في حسابي و لم تتم دراسة الاهليه؟؟؟"





ورد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين قائلًا: "وفي حال تم إرفاق عقد إيجار لابد ان يكون عقد الايجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، نسعد بخدمتك".





وفي حال تم إرفاق عقد إيجار لابد ان يكون عقد الايجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 4, 2019

نرشح لك.. حساب المواطن يوضح حقيقة تأجيل موعد صرف دفعة أكتوبر حساب المواطن ما تردد من أقاويل حول تأجيل موعد صرف دفعة أكتوبر ليوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2019، قائلا أنها مجرد شائعات وعبارات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، وهذا بعدما ورد أنباء في بعض المواقع أنه سيتم تأجيل موعد صرف دعم دفعة أكتوبر نظرا لأن موعد الدعم الأصلي سيوافق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا نفى برنامجما تردد من أقاويل حول تأجيل موعد صرف دفعة أكتوبر ليوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2019، قائلا أنها مجرد شائعات وعبارات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، وهذا بعدما ورد أنباء في بعض المواقع أنه سيتم تأجيل موعد صرف دعم دفعة أكتوبر نظرا لأن موعد الدعم الأصلي سيوافق..



