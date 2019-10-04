حساب المواطن يوضح شرط قبول عقد الإيجار للاستفادة من الدعم
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:51 م
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أعلن حساب المواطن السعودي عن شرط قبول عقد الإيجار ضمن متطلبات التقديم للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، حيث ورد لخدمة المستفيدين على موقع "تويتر" استفسارا من مواطن بهذا الشأن قائلًا: "لماذا تم رفض عقد الايجار في حسابي و لم تتم دراسة الاهليه؟؟؟"
ورد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين قائلًا: "وفي حال تم إرفاق عقد إيجار لابد ان يكون عقد الايجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، نسعد بخدمتك".
وفي حال تم إرفاق عقد إيجار لابد ان يكون عقد الايجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 4, 2019
نفى برنامج حساب المواطن ما تردد من أقاويل حول تأجيل موعد صرف دفعة أكتوبر ليوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2019، قائلا أنها مجرد شائعات وعبارات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، وهذا بعدما ورد أنباء في بعض المواقع أنه سيتم تأجيل موعد صرف دعم دفعة أكتوبر نظرا لأن موعد الدعم الأصلي سيوافق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تسائل المستفيدين من دعم حساب المواطن حول زيادة قيمة مبالغ الدعم المقدمة من جانب البرنامج، وانتابهم الفضول حول معرفة هل يوجد زيادة أم لا ؟!، وفجر حساب المواطن مفاجأة بشأن زيادة قيمة مبالغ الدعم، وقال عبر تغريدة على تويتر، مفاداها أنه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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