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حبس عامل لاتهامه بقتل نجار في حلوان 15 يوما

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:14 م
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حبس عامل لاتهامه بقتل نجار في حلوان 15 يوما
أرشيفية
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داليا عادل
 
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله نجارا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بينهما، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكما كلفت النيابة العامة في وقت سابق، مصلحة الطب الشرعي تشريح جثة نجار وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم حلوان، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "صبحي. ي" توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشرايين، و"محمد. ح" نجار، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة، قيام زوجة كل منهما بإلقاء القمامة أمام للشقة سكن الأخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بسلاح أبيض "سنجة" محدثا إصابته بجرح قطعي في الفخذ الأيمن أدى إلى قطع الشرايين وأدوات بحياته في الحال.

وبتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه وإلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.
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