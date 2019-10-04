باستثمارات 1.2 مليار جنيه.. إطلاق مشروع عقاري بمصر الجديدة









دشنت شركة خُزام للتطوير العقاري أولى مشروعاتها في السوق المصرية من خلال كومباوند Go Heliopolisالمقام بضاحية مصر الجديدة والذي يعتبر نقلة حضارية جديدة في مجال التطوير العقاري والمخطط أن تصل تكلفته 1.250 مليار جنيه .





جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع بحضور نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى ، وداليا موفق المدير العام للشركة ، ومحمد الخضري رئيس قطاع التسويق وعدد من قيادات الشركة.





واعرب نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى عن سعادته باطلاق أول أعمال الشركة من خلال هذا المشروع العملاق الذي يتناسب مع الفئات المتوسطة من العملاء في ظل الفجوة العقارية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المشروع مقام على مساحة 18000 متر مربع ويهدف إلى انشاء اكثر من 760 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 120- 190 متر مربع.





وأضاف تتوقع الشركة الإنتهاء من تسليم كافة الوحدات في غضون 3 سنوات وأن تحقق مبيعات تصل إلى 3 مليارات جنيه ، مشيرا أن الشركة قد وقعت عقدا مع شركة "شداد جروب " اللبنانية لتصبح المقاول الرئيسي لأكبر مشروع سكني وتجاري وإدارى فى قلب ضاحية مصر الجديدة .

وتابع قائلًا إننا في خزام للتطوير العقارى نتطلع دائما لتلبيه متطلبات عملائنا حيث نعتبرهم شركاء في النجاح حيث تعمل الشركة بكامل طاقتها للوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء ، كما أن الشركة تتطلع للقيام بمشروعات عقارية كبيرة تتناسب مع تاريخها العريق في العاصمة الإدارية والتي تعد نقلة حضارية جديدة لمصر بالإضافة وتنفيذ مشروعات عملاقة في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر .







