عاجل.. جنش يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك



ويعود اللاعب للمشاركة بداية من العام الجديد بسبب صعوبة لحاقه في الوقت الحالي، في الوقت الذي يضم الفريق كل من محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى بعد رحيل عماد السيد وعمر صلاح مطلع الموسم الجاري بجانب محمود عبد المنصف الحارس الصاعد







طلب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الإدارة بالحصول على مقدم التعاقد الخاص به.ونشر جنش بيان مقتضب عبر حسابه على "انستجرام""، وبدأ بحديث عن النبي صلى الله عليم وسلم وقال "عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود فى "سننه"،وأنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاجى حتى الآن.ثم انتقل للحديث عن جمهور الزمالك، وتابع "أشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى فى تخطى الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب فدمتم لى خير أخوة".واختتم " أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدى من نادى الزمالك حتى الان ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى؟ أو بسبب شىء آخر".ويعاني جنش من إصابة في وتر أكيليس تعرض لها خلال تدريبات المنتخب الوطني على هامش بطولة أمم افريقيا 2019 وأجرى علمية جراحية في ألمانيا ومن وقتها لكن الإدارة قامت بقيده في قائمة الفريق.