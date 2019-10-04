" التسعير التلقائي هو أول ثمرة للإصلاح الإقتصادي" .. خبيرة توضح لـ" فجر " نتائج قرار تخفيض الطاقة علي البورصة
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:46 م
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نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسوق المال أن ثمار الإصلاح الاقتصادي ماهي إلا نتيجة صبر شعب علي الإصلاحات الإقتصادية التي أشادت وكالات التصنيف الائتماني علي أنها التحدي الأصعب ، وبدأ الشعب يجني ثمارها علي الأجل القصير ، من التسعير التلقائي لأسعار الطاقة والخفض الذي إنتظرة الشعب .
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وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" فجر " أنه علي الرغم انة التسعير التلقائي نسبة صغيرة لا تتعدي 3% ، إلا أنة بشرة خير علي مزيد من التخفيض في الفترة القادمة.
وأضافت أن ، أثر التخفيض سيظهر علي كثيراً من السلع والتي وعدت الحكومة بتوفيرها بأسعار مخفضة
وأثرت لأن الإستقرار والأمان هو الداعم الأكبر للإستثمار ، والإلتفاف حول القيادة الواعية ، وتخفيض أسعار الطاقة سيمتد تاثيرة الي البورصة ، والتي بدأت بالفعل إستباق الخبر من صعود أكثر من 30 ورقة للحد الاقصي في جلسة الخميس نهاية الاسبوع.
وكما هو معروف في الجلسات التي تسبق الأجازات الطويلة هو ميل المؤشرات للون الأحمرالا ان الجلسة خالفت التوقعات وارتفعت المؤشر ، واستمرت المؤسسات العربية والأجنبية في تكوين المراكز الشرائية.
قطاعات ستتأثر بتخفيض أسعار الطاقة
وقالت ان العديد من القطاعات ستتأثر بقرار تخفيض أسعار الطاقة للمصانع ، كقطاع الحديد ، قطاع الاسمنت ، قطاع الكيماويات ، وهي قطاعات كان تأثير الطاقة عليها سلبي من إرتفاع تكلفة الانتاج ، وعدم القدرة علي المنافسة في الخارج بسبب ان منتجات دول اخري أقل في التكلفة.
توقعات بإرتفاعات متوالية للبورصة بعد إحتفلات أكتوبر
وتوقعت رمسيس أن تشهد البورصة المصرية بداية من جلسة الاثنين القادم ارتفاعات متوالية ، بسبب اسبوع انتصارات اكتوبر ، وانتصار الارادة الشعبية، والانتصارات الاقتصادية.
وختمت قائلة " تحية لمصر في عيدها ، ولأبناء مصر الاوفياء في كافة المحافل ، وتحية للجيش المصري قائد االنصر والتنمية الشاملة ، وصمام الأمان لمصر العظيمة"
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