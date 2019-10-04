إنتخابات تونس: بعثة الإتحاد الأوروبي تجدّد التأكيد على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين قيس سعيّد ونبيل القروي

جدّدت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في تونس، في بيان امس، تأكيدها على « أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية » نبيل القروي وقيس سعيد وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للإلتزامات الدولية في المادة الإنتخابية .





وذكّرت البعثة الاوروبية بأنها التقت مؤخرا قيس سعيد، المترشح الثاني، في السباق الرئاسي، للحديث عن المسار الإنتخابي، وأنها قدّمت مطلبا للسلطات القضائية، قصد زيارة نبيل القروي، ولكنه لم يحظ بأي رد إلى غاية اليوم، وفق نص البيان.





من ناحية أخرى، جدّدت البعثة تشجيعها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على الإعداد لحسن سير الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، داعية إلى « نشر النتائج الكترونيا، في أجل ملائم للقيام بالطعون ».