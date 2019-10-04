ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنتخابات تونس: بعثة الإتحاد الأوروبي تجدّد التأكيد على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين قيس سعيّد ونبيل القروي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:54 م
Advertisements
إنتخابات تونس: بعثة الإتحاد الأوروبي تجدّد التأكيد على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين قيس سعيّد ونبيل القروي
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
جدّدت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في تونس، في بيان امس، تأكيدها على « أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية » نبيل القروي وقيس سعيد وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للإلتزامات الدولية في المادة الإنتخابية .

وذكّرت البعثة الاوروبية بأنها التقت مؤخرا قيس سعيد، المترشح الثاني، في السباق الرئاسي، للحديث عن المسار الإنتخابي، وأنها قدّمت مطلبا للسلطات القضائية، قصد زيارة نبيل القروي، ولكنه لم يحظ بأي رد إلى غاية اليوم، وفق نص البيان.

من ناحية أخرى، جدّدت البعثة تشجيعها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على الإعداد لحسن سير الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، داعية إلى « نشر النتائج الكترونيا، في أجل ملائم للقيام بالطعون ».
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status