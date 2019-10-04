عاجل.. بيان جديد من جينيراسيون فوت ضد الزمالك
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:03 م
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هاني عصام
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واصل نادي جينيراسيون فوت السنغالي المناوشات مع إدارة نادي الزمالك على خلفية الأزمة القائمة بينهما والتأهل لدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.
ومن المنتظر حسم القرار بشكل رسمي من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل وقام النادي السنغالي بنشر فيديو لتصريحات مرتضى منصور مترجم للغة الفرنسية والذي هاجم فيه مسئولي جينيراسيون بالإضافة إلى فاطمة سامورا المشرف على الأمور الإدارية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وتشهد الساعات الجارية أزمة بين الزمالك والنادي السنغالي على خلفية لقاء الإياب بينهما في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.
وطالب النادي السنغالي بضرورة تدخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، واعتبروا ما يقوم به بمثابة قلق مما حدث ويرجح كفتهم في الوصول إلى الدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.
تلقى مسؤولو الزمالك خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مراسم القرعة يوم ٩ أكتوبر الجاري.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وصول خطاب رسمي للنادي خلال الساعات القليلة الماضية، لإخطار مسؤولي القلعة البيضاء بموعد القرعة وحضورها.
يأتي ذلك الخطاب في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أزمة مباراة إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بعد، بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.
وأكد تالا فال مدير إدارة الإعلام بنادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن ناديه تلقى هو الآخر دعوة لحضور مراسم القرعة.
وشدد تالا خلال تصريحات إعلامية سابقة على أنهم ينتظرون قرارا نهائيًا بإعلانهم متأهلين لذلك الدور على حساب الزمالك.
ومن المنتظر حسم القرار بشكل رسمي من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل وقام النادي السنغالي بنشر فيديو لتصريحات مرتضى منصور مترجم للغة الفرنسية والذي هاجم فيه مسئولي جينيراسيون بالإضافة إلى فاطمة سامورا المشرف على الأمور الإدارية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وتشهد الساعات الجارية أزمة بين الزمالك والنادي السنغالي على خلفية لقاء الإياب بينهما في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.
وطالب النادي السنغالي بضرورة تدخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، واعتبروا ما يقوم به بمثابة قلق مما حدث ويرجح كفتهم في الوصول إلى الدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.
تلقى مسؤولو الزمالك خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مراسم القرعة يوم ٩ أكتوبر الجاري.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وصول خطاب رسمي للنادي خلال الساعات القليلة الماضية، لإخطار مسؤولي القلعة البيضاء بموعد القرعة وحضورها.
يأتي ذلك الخطاب في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أزمة مباراة إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا بعد، بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.
وأكد تالا فال مدير إدارة الإعلام بنادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن ناديه تلقى هو الآخر دعوة لحضور مراسم القرعة.
وشدد تالا خلال تصريحات إعلامية سابقة على أنهم ينتظرون قرارا نهائيًا بإعلانهم متأهلين لذلك الدور على حساب الزمالك.
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