توريد 4 سيارات كسح لمدينة المنيا استعدادا لموسم الشتاء



وأعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخر طبيعي و22 صناعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة مخاطر السيول بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واحمد جبريل السكرتير العام المساعد وعدد من مديري مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل.



كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة اى عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنبًا لحدوث اى انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفلها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البرى.



وكلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وكافة أوجه الرعاية الصحية تحسبًا لأية تداعيات قد تحدث.



وأكد استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، استلام 4 سيارات كسح مياه جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب حلول موسم الشتاء القادم بما يحمله من تغيرات بالطقس من أمطار أو سيول.من جهته، تابع محمد سيد رئيس المدينة آليات عمل تلك السيارات للتأكد من مدى جاهزيتها بما يمكن من الدفع بها لمواجهة الأزمات الطارئة خاصة في موسم السيول، كما وجه مسئول الحملة الميكانيكية بضرورة التأكد من سلامة المعدات الخاصة بالوحدة الملحية وكفاءتها والتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام والمعطلة لإجراء الصيانة اللازمة لها استعدادًا لأي حالات طارئة.