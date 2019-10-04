"صراعات وسرقة وجنس".. فضائح "الإخوان" عرض مستمر

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يأبى سجل جماعة الإخوان الإرهابية أن يخلو من الفضائح، فلتلك الجماعة الكثير من الأسرار والفضائح التي تنكشف من قبل قياداتهم واعوانهم واحدة تلو الأخرى، وكان أخرها الصراعات الداخلية التي تمزق الجماعة.

صراعات في الجماعة كشف تقرير جديد، صادر عن مؤسسة"ماعت"، عن الصراعات الداخلية التي تشهدها قنوات جماعة الإخوان في الخارج، بجانب السرقات الأخيرة التي شهدتها الجماعة، وكذلك شهادات عناصر الجماعة الإرهابية عن قياداتهم الهاربة خارج مصر.

التقرير كشف تفاصيل حول التسريبات الأخيرة التى فضحت سرقات القيادات، والتى تؤكد النهج الذى تسير عليه جماعة الإخوان الإرهابية، والتى وصلت إلى ملايين الدولارات ، ورغم الأوضاع الصعبة التى يعاني منها العاملين فى قنوات الإخوان، وأوضح التقرير أن السرقات وصلت إلى الصف الأول من قيادات الإخوان الإرهابية.





سرقة أموال التبرعات وخلال الأيام الماضية، شهدت قيادات جماعة الإخوان، عدة فضائح حول قيام قيادات الإرهابية، بسرقة أموال التبرعات الخاصة بجماعة الإخوان فى الخارج.

وتداول شباب الجماعة تسريبًا صوتيًا للقيادى الإخوانى، أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والهارب فى تركيا، يكشف فيه عن سلسلة عمليات سرقة لتمويلات الجماعة من القيادات، التى تدير التنظيم فى الفترة الحالية.

وعرض الإعلامى وائل الابراشى فى برنامجه "كل يوم"، التسريب الصوتي الذى تحدث فيه القيادى الإخوانى، أمير بسام، عن القيادى الإخوانى محمود حسين، واعترافه بسرقة أموال الجماعة هو وإبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والإبيارى.

وكشف المقطع المنسوب لقيادي بالجماعة كان عضوا بمجلس الشعب خلال عهد الإخوان عن محافظة الشرقية، أن نجل محمود حسين، أمين عام الجماعة، اشترى سيارة بمبلغ 100 ألف دولار، للتنزه بها في شوارع إسطنبول، في الوقت الذي يلهث فيه شباب الجماعة الفارين لتركيا للحصول على معونات مالية لا تزيد على 200 ليرة تركية.

وقال القيادي الإخواني أمير بسام، القيادي بالجماعة، في التسجيل المسرب إنه لا يعترف بتلك القيادات التي - حسب وصفه – تستولي على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، وتشتري عقارات وشققا سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، مؤكدًا أنه يدين بالولاء للقائم بأعمال المرشد محمود عزت ولمحمد بديع، مرشد عام الجماعة، رافضًا الاعتراف بمحمود حسين وإبراهيم منير.

