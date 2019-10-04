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قرار فوري من فايلر للاعبين عقب مواجهة أسوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:54 م
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قرار فوري من فايلر للاعبين عقب مواجهة أسوان
رينيه فايلر مدرب الاهلي
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محمد الصو
 
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اتخاذ قرارا عقب مواجهة أسوان، بالدوري العام.

وقرر فايلر، منح لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب مواجهة الفريق النوبي، خاصة أن الفريق ليس لديه ﻻي ارتباطات بعد تلك المواجهة.

ويأتي قرار فايلر، من أجل منح اللاعبين قسط من الراحة والتواجد وسط أقاربهم وذويهم، حتى لايتم التعرض للإجهاد والإصابات، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة منذ وقت طويل.

ومن المنتظر أن تتوقف مسابقة الدوري العام ابتداءا من يوم 7 أكتوبر الجاري حتى 14 من نفس الشهر، بسبب خوض المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، معسكرا مغلقا يتخلله مواجهة ودية أمام بتسوانا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

كما يخوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر بالشهر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويستأنف لاعبو الأهلي، تدريباتهم عقب الراحة السلبية مباشرة استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم 19 من الشهر الجاري بالجولة الرابعة للدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفا على أسوان، في الثالثة عصر غد السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
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