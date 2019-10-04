سقوط عاطل بحوزته كمية من الحشيش وسلاح أبيض بالعاشر من رمضان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التجار، وسلاح أبيض بمنطقة السحر والجمال في العاشر من رمضان.



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (40جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض – هاتف محمول).



وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.



كما ألقى ضباط مباحث قسم اول الزقازيق القبض على مرتكبى واقعة التعدى على حارس عقار بسلاح أبيض وسرقة دراجته النارية في الزقازيق.



تعود الأحداث عندما تلقى اللواء ماهر مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير البحث الجنائى بالشرقية يفيد عثور أحد المواطنين (صاحب محل حدايد وبويات - مقيم بمنشية أباظة بدائرة القسم) على أحد الأشخاص (حارس عقار - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) أمام العقار محل عمله مصاب بطعنات متفرقة فقام بنقله لإحدى المستشفيات.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 عاطلين – "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة").



وبتقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزة أحدهما "مطواة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع أخر "هارب"، وأضافا أنهم حال قيامهم بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما "خاصة بالمجنى عليه" حال تركه لها أمام بوابة العقار محل عمله، فوجئوا بإستيقاظه ولدى محاولته ضبطهم قام الأول بطعنه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وفروا هاربين بالدراجة النارية.



وشهدت محافظة الشرقية أمس واقعة دانية حيث أقدم شاب على قتل صديقه فى السابعة عشر من عمره بمركز الإبراهيمية، بسبب مشاجرة نشبت بينهما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإبراهيمية العام، تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.



وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول "محمد أ. س." 17 سنة لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعى بالجسم، أودى بحياته.



وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمي بمحافظة الشرقية، برئاسة الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى وتبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر تعدى عليه بسلاح أبيض، وجارى ضبط المتهم من قبل وحدة مباحث الإبراهيمية.