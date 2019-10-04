"مشروعك" توفر 19 ألف فرصة عمل للشباب في الدقهلية

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تشهد محافظة الدقهلية، انتعاشا كبيرا ورواجا بين الشباب فى الإقبال على القروض الحسنة من مبادرة مشروعك التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب والنهوض بالمشروعات الصغيرة في اطار رواج العمل الحر بين الشباب



ومن جهته، أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تخصيص 967 مليون و868 ألف جنيه، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.



وأكد أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.



وأضاف محافظ الدقهلية، أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.



وفي ذات السياق، قال محمد البدوي مدير إدارة مشروعك، إن إجمالي القروض التي تم صرفها على مستوى المحافظة بلغ 967 مليونًا و868 ألفًا و375 جنيهًا، تم منحها لـ 10932 مشروعًا،وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى منتصف سبتمبر الماضي، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، كأفضل ثلاث مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة.



واكد بدوى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا وذلك لما تتمتع به الادارة من تسهيلات وتعاون جميع العاملين بها مع الشباب المقبل على الحصول على القرض من خلال طرح المشروعات المختلفة والمساهمة والتوفير لدراسات